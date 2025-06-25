Tarsus Doğa Parkı’nda yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte doğum sezonu hareketliliği yaşanıyor. Parkta dünyaya gelen lemur, geyik, zebra, tay ve 2 ayı yavrusu, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Farklı türdeki çok sayıda hayvana ev sahipliği yapan Mersin Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Tarsus Doğa Parkı, yeni doğan yavrularla birlikte daha da renkli bir görünüm kazandı. Doğal yaşam alanı sunulan parkta hayvanlar güvenli ortamda büyütülüyor.

Tarsus Doğa Parkı’nda görevli biyolog Yılmaz Ölmez, yaz aylarının gelmesiyle doğumların arttığını belirterek, "Yeni doğanlar arasında zebralarımız, lemurlarımız, geyiklerimiz var. Kanatlı grubunda ise kaz, ördek ve sülünlerin yeni yavruları dünyaya geldi. Ayrıca İngiliz Atı sürümüzde bir tayımız oldu. Sivas’tan getirilen 2 ayı yavrusunu da parkımıza kazandırdık" dedi. Yavru hayvanların bakımını çoğunlukla annelerinin üstlendiğini belirten Ölmez, "Ancak annesi tarafından bakılmayan yavrular için biz devreye giriyoruz. Bu durumda kuvöz ortamında bakımlarını gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Özellikle yavru hayvanların ziyaretçilerin ilgisini çektiğini vurgulayan Ölmez, "Zebra yavrumuz parkımızın ilk zebra yavrusu. Gelen vatandaşlar merakla onu görmek istiyor. Geyik ve lemur yavruları da yoğun ilgi görüyor" ifadelerini kullandı.

"Vatandaşları Doğa Parkına bekliyoruz"

Ziyaretçilerin parkta keyifli vakit geçirebileceğini belirten Ölmez, "Burada hem doğayla hem de hayvanlarla iç içe vakit geçirme fırsatı var. Kafeteryamız da mevcut. Vatandaşlarımız 3-4 saat boyunca burada güzel zaman geçirebilir" dedi.

"Yavrular sağlıklı, ziyaretçiler görebilir"

Veteriner Hekim Sibel Mazlum da yeni doğan yavruların genel sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi. Mazlum, "Günlük sağlık kontrolleri yapılıyor. Yavruların çoğu hâlen anneyi emiyor. Şu an biraz ürkek dönemlerindeler ama zamanla ortama alışacaklar. Ziyaretçilerimiz geldiklerinde yavruları görebilecekler" diye konuştu.

Tarsus Doğa Parkı yetkilileri, vatandaşları yavru hayvanları görmek ve doğayla iç içe zaman geçirmek için parka davet etti.