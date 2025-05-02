KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’de yasa dışı balık avcılığı yaptığı belirlenen 2 kişiye idari işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; yavrulama döneminde balık popülasyonunun korunması amacıyla kaçak avcılığa yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bu çerçevede Çamalak köyü göletinde serpme ağla balık avladığı tespit edilen I.K. ile Kızılırmak - Kesikköprü mevkiinde kaçak avlanmak için hazırlık yapan Y.A. jandarma ekiplerince yakalandı.

Yapılan kontrollerde; şahısların kullandığı serpme ağ, olta ve diğer balıkçılık malzemelerine el konuldu. Kaçak olarak avlandığı tespit edilen balıklar ise doğaya yeniden bırakıldı.