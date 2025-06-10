42 suç kaydı bulunan ve çeşitli suçlardan hakkında toplam 20 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 14 yıldır aranan firari hükümlü restoranda yakalandı.

Kırşehir ve İstanbul jandarma ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalanan hükümlünün Kırşehir, Ankara, İzmir, Antalya ve Kırıkkale’de işlediği suçlardan 42 kaydının bulunduğu tespit edildi. Firari hükümlü Ş.U.’nun Kaman ilçesinde görüldüğü bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, yaptığı çalışmalarda firarinin İstanbul’a hareket ettiğini tespit etti. İstanbul JASAT ekipleri tarafından İstanbul’da bir restoranda olduğu tespit edilen hükümlü yakalandı.

14 yıldır aranan hükümlü; jandarmada alınan ifadesinin ardından cezaevine teslim edildi.