Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine’de enflasyonla mücadele, emekli maaşları, yeni anayasa çalışmaları ve PKK’nın fesih kararı sonrası süreç ele alınacak.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, iki haftalık aranın ardından bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplanıyor.

Saat 15.00'te gerçekleşecek toplantının ana gündemi ekonomi olacak. 3 Temmuz’da açıklanacak Haziran ayı enflasyon verileriyle yılın ikinci yarısındaki memur zammının da bu toplantıda netleşmesi bekleniyor.

Kabinede Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz liderliğindeki Anayasa Hazırlık Komisyonu’nun ilk üç toplantısının sonuçları da görüşülecek. PKK’nın fesih ve silah bırakma kararı sonrası gelinen süreç detaylı bir şekilde ele alınırken, “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda atılacak adımlar değerlendirilecek.

Bu arada dış politika ve bölgesel gelişmelere ilişkin konularında Kabine'de görüşülmesi bekleniyor.