Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, son oynanan Galatasaray derbisinin 11’ine göre Trabzonspor karşısında 7 değişiklikle çıktı.

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor ile karşılaşıyor. Fenerbahçe Teknik Direktör Jose Mourinho, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında karşılaştıkları Galatasaray derbisinin 11’e göre taktik ve kadroda değişikliğe gitti. Dominik Livakovic yeniden kaleyi devralırken; Çağlar Söyüncü, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Filip Kostic, Anderson Talisca ve Youssef En-Nesyri’nin yerine Bright Osayi-Samuel, Alexander Djiku, Mert Müldür, Dusan Tadic, Allan Saint Maximin ve Edin Dzeko oynadı.

Fenerbahçe’nin 11’i

Fenerbahçe mücadeley; Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Milan Skriniar, Alexander Djiku, Mert Müldür, Fred, Sofyan Amrabat, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Allan Saint-Maximin ve Edin Dzeko 11’i ile başladı.

Sarı-lacivertlilerde Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri ve Cenk Tosun ise yedek bekledi.

Sarı-lacivertlilerde 6 eksik

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao’nun tedavileri sürüyor. Gribal enfeksiyon geçiren İrfan Can Eğribayat’ın yanı sıra Filip Kostic, İsmail Yüksek ve Diego Carlos teknik heyet kararıyla kadroya alınmadı.

4’lü savunmaya döndü

Teknik Direktör Jose Mourinho, Trabzonspor maçıyla birlikte yeniden 4’lü defansa döndü. Ligin 18. haftasında oynanan Atakaş Hatayspor maçıyla 3’lü defansa geçen sarı-lacivertliler ligde 11, UEFA Avrupa Ligi’nde 6 ve Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 4 karşılaşmaya bu sistemle çıktı. Bu sistemin en çok tercih edilen isimlerinden Oğuz Aydın ve Youssef En-Nesyri yedek kulübesinde yer aldı.

Maximin 13, Osayi Samuel 10 maç sonra 11’de

Sezon başından itibaren takımın değişmez futbolcularından olan Allan Saint-Maximin 11’e döndü. Derbide 25 dakika süre alan Fransız oyuncu, ligde 13 maç sonra 11’de yer aldı. Maximin, bu sezon ligde 12. maçına çıktı. Bright Osayi-Samuel ise ligde 10 maç sonra kendisine 11’de yer buldu. Nijeryalı futbolcu bu sezon 18 kez sahaya çıktı.

Jose Mourinho kenarda

Galatasaray derbisi sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’ndan 3 resmi müsabakadan men cezası alan Jose Mourinho, cezasını gelecek sezon Ziraat Türkiye Kupası’nda çekecek. Mourinho, Trabzonspor karşılaşmasında takımının başında kenarda yer aldı.