Muş İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektif Timleri (JASAT), yaklaşık 500 bin TL değerindeki oto lastiği ve tamir malzemelerini bularak sahibine teslim etti.

Muş’ta 9 Ağustos 2024 tarihinde M.Ö. isimli şahsa ait lastikçi dükkânında meydana gelen hırsızlık olayında, yüksek maddi değere sahip lastikler ve çeşitli oto tamir ekipmanları çalınmıştı. Olayla ilgili yapılan araştırmalarda, 19 Ağustos 2024 tarihinde hırsızlık olayının faili olduğu belirlenen A.A. isimli şahıs tespit edilmiş, ancak çalınan malzemelere ulaşılamamıştı.

Çalışmalarını sürdüren JASAT ekipleri, 25 Nisan 2025 tarihinde çalınan malzemelerin Bulanık ilçesinde bir adreste saklandığını belirledi. Adrese düzenlenen başarılı operasyonla oto lastikleri ve tamir malzemeleri ele geçirilerek sahibine teslim edildi.

Olayın faili A.A. isimli şahsın, 11 Nisan 2025 tarihinde başka bir hırsızlık suçu kapsamında yakalanarak Muş E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildiği öğrenildi.