Erzurum’da jandarma ekipleri, hakkında yakalama kararı olan bir şahsı Narman ilçesinde yakaladı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Oltu Jandarma Suç Araştırma timlerince FETÖ/PDY terör örgütüne üye olan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 örgüt mensubu 16 Haziran 2025 tarihinde Narman İlçesi’nde yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Şahıs tutuklanmasını müteakip Oltu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığı olarak terör örgütleri ile mücadelemiz hız kesmeden devam edecektir" denildi.