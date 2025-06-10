Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ve Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tarih Bölümü öğretmenleri ve öğrencilerine yönelik eğitim faaliyeti gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi çerçevesinde farkındalık oluşturulması amacıyla ’İki Ekmek’ isimli kısa film izletildi. Ayrıca, anne ve anne adaylarına ‘UYUMA’ uygulaması yükletilerek, uyuşturucu ile mücadelede aktif katılım sağlanması hedeflendi.

Aile yılı kapsamında kadına yönelik şiddetle mücadele

Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından gerçekleştirilen diğer eğitimde, ‘6284 Sayılı Kanun, ‘Kadına El Kalkamaz kampanyası’ ve ‘KADES’ uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı. Kadınların güvenlik güçlerine daha hızlı erişimini sağlamak amacıyla, kız öğrencilerin telefonlarına KADES uygulaması yükletildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, bu tür eğitimlerin toplumda farkındalık oluşturmayı amaçladığını ve devam edeceğini belirtti.