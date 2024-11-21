Afyonkarahisar’da yurtdışından getirilen pamuk ve soya yağlarının içerisine aroma ve renklendirici katılarak üretilen 680 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı’na gelen kent merkezindeki bir depoda gümrük işlemlerine tabi tutulmaksızın yurtdışından getirilen pamuk ve soya yağlarının içerisine aroma ve renklendirici katmak suretiyle sahte zeytinyağı üretildiği ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile bir depoya baskın düzenleyen jandarma ekipleri 126 adet 5 Litrelik tenekelerde olmak üzere toplam 680 litre sahte zeytinyağı ele geçirdi.

Olayın ardından bir şahsın gözaltına alındığı bildirildi.