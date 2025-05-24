Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrencilere yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından düzenlenen programda öğrencilere polislik mesleği tanıtılırken, kişisel güvenlik kuralları, 112 Acil Çağrı Hattı’nın doğru ve etkin kullanımı, güvenli internet kullanımı ile trafik kuralları hakkında kapsamlı bilgilendirme yapıldı. Etkinlikte öğrencilerin soruları yanıtlanarak, günlük hayatta karşılaşabilecekleri risklere karşı bilinçli hareket etmeleri konusunda farkındalık oluşturuldu.