75. Yıl İMKB Abidin İnan Gaydalı Kız Yatılı Bölge Ortaokulu ile Çökekyazı İlk ve Ortaokulunda verilen eğitimlere öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Hizan Kaymakamlığı koordinasyonunda genel trafik kuralları, karayolu üzerinde yayaların doğru hareket tarzları, bisiklet sürme kuralları, bisiklet kullanırken dikkat edilecek hususlar, emniyet kemeri ve kask kullanmanın önemi, okul servis araçlarında öğrencilerin hareket tarzı konularında öğrencilere trafik eğitimi verilerek bilinçlendirilmeleri sağlandı.

Bitlis’in Hizan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından öğrencilere trafik eğitimi verildi.

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