Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Silifke ilçesinde bulunan bir okulda öğrencilere yönelik, güvenli internet, siber güvenlik, sosyal medya etkinlikleri gibi konularda eğitim verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenli ve bilinçli internet kullanımını sağlamak, siber güvenlik alanında siber farkındalık oluşturmak amacıyla eğitimlerine devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, her yaş grubundan bireyleri bilinçlendirmek amacıyla Silifke İçesinde bulunan Kapızlı Rasim Bozbey Ortaokulunda öğrencilere, güvenli internet kullanımı, teknoloji bağımlılığı, siber güvenlik, sosyal medya etkinlikleri, mobil kullanımda karşılaşılan zararlı alışkanlık ve içeriklerin önüne geçilmesi, mobil kullanıcıların bilinçli ve güvenli kullanıma yönlendirilmesi konularında eğitim verdi.

Eğitim sonrasında öğrencilerin soruları da yanıtlandı.