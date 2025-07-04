Aydın Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı’nda yerli ve yabancı turistlere orman yangınları konusunda bilgilendirmede bulunularak broşürler dağıtıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığınca Dilek Yarımadası Milli Parkları ziyarete gelen yerli ve yabacı turistlere (tercümanlar vasıtası ile) yangın risklerine karşı, çevre ve doğa sevgisi bilincinin aşılanması ve farkındalık oluşturması amaçlı "Her Şey Elimizde" mottosuyla "Ormanlık Alanlarda Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar" broşürleri dağıtılarak vatandaşlar bilgilendirildi. Faaliyette çocuklara Türk Bayrağı ve balon hediye edildi.