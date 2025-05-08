Aydın’ın Nazilli ilçesinde lise öğrencilerine jandarma faaliyetleri tanıtıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Nazilli Atatürk Anadolu Lisesi’nde eğitim gören 250 öğrenciye Jandarma Genel Komutanlığı ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Tanıtım Faaliyeti gerçekleştirildi. Faaliyete katılan öğrencilere Jandarma teşkilatının kullanılan teknolojik cihazlar ile imkan ve kabiliyetleri hakkında bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı. Faaliyete Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan ve beraberindeki protokol katılım sağladı.