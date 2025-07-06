Kayseri’nin Akkışla ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda; kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Gömürgen Mahallesi Düzpınar mevkiinde izinsiz kazı yapıldığı yönünde alınan ihbar üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Bölgeye gelen ekipler; O.H. ve A.H.Y.’yi izinsiz kazı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı. Olayda kullanılan 1 adet kazma ,2 adet kürek, 1 adet balyoz ve O.H. isimli şahsa ait ruhsatsız av tüfeği ile 7 adet fişek ele geçirildi.

O.H. ile A.h.K. gözaltına alınırken O.H.’ye 6 bin 531 TL ceza uygulandı.