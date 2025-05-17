Aydın Valiliği kararı ile il genelinde ormanlık alanlara girişler yasaklanırken, orman yangını riskine dikkat çeken Aydın İl Jandarma Komutanlığı ise vatandaşlara dumansız piknik yapılması çağrısında bulundu.

Havaların ısınmasıyla birlikte orman yangını riski artarken Aydın Valiliği tarafından alınan karar ile il genelinde bulunan ormanlık alanlara giriş çıkışlar yasaklandı. Aydın Valiliğince alınan kararlar kapsamında il sınırları içerisinde bulunan ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar 1 Haziran 2025 ile 31 Ekim 2025 tarihleri arasında yasaklandı. İl genelinde muhtemel orman yangınlarına karşı tedbirler alınmaya devam ederken, Aydın İl Jandarma Komutanlığı da yayınladığı mesajla vatandaşlara çağrıda bulundu. Ormanlık alanlar haricinde izinli olan piknik alanlarına giden vatandaşların dumansız piknik yapmaları konusunda çağrıda bulunan Aydın İl Jandarma Komutanlığı, yaptığı açıklamada "Piknik alanlarında dumansız piknik yapınız, yangına sebebiyet verebilecek çöp, pet şişe, cam şişe gibi atıkları bırakmayınız. Benzer ihmaller gördüğünüz durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayınız" ifadeleri yer aldı.