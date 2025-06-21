Aydın’da yapılan uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde Aydın ilçelerinde uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre yapılan operasyonlarda toplam 16 şüpheli yakalandı. Faaliyet sonucunda muhtelif miktarda kubar esrar ve metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi, 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 adet tabanca, 5 adet cep telefonu ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor.