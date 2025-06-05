Aydın’da jandarma ekipleri Kurban Bayramı öncesi yollarda sivil denetimlerini sürdürüyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması tarafından kurban bayramı öncesi yol güzergahlarında taşımacılık yapan şehir içi/şehir dışı araçlara sivil Jandarma personel tarafından belli bir noktadan binilerek şoför ve yolcular denetleniyor. Sivil görevli personel ve kontrol noktasında bulunan ekipler tarafından araç kontrol edilerek kural ihlali yapan sürücülere yol kullanıcılarına trafik idari cezası uygulandı. Yol kullanıcılarına trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.