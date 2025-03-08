Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Aydın Vali Yardımcısı Mera Uçar’ı makamında ziyaret ederek Kadınlar Günü’nü kutladı.

Aydın genelinde görev yapan kadın yöneticilere yönelik 8 Mart Kadınlar Günü ziyaretlerine aralıksız sürdüren Aydın İl Jandarma Komutanlığı’nın son durağı Aydın Valiliği oldu. Aydın Vali Yardımcısı Meral Uçar’ı makamında ziyaret eden Aile İçi Şiddetle Mücadele Kısım Amirliği ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle, Vali Yardımcısı Uçar’ın gününü kutlayıp çiçek takdim etti.