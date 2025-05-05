Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ile Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, Trafik Haftası kapsamında Menteşe Sınırsızlık Meydanında açtıkları stantta vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Etkinlik kapsamında, öğrencilere ve vatandaşlara yönelik olarak trafik kuralları ve güvenli sürüş konularında bilgilendirme yapıldı. Trafiğin önemi vurgulanarak, vatandaşlara ve öğrencilere çeşitli bilgilendirici materyaller dağıtıldı.

Kurulan bilgilendirme standında jandarma trafik ekipleri, karşılıklı diyalog yoluyla katılımcıların sorularını cevapladı ve trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturmayı hedefledi. Etkinlik, özellikle çocuk ve gençlerde trafik bilincinin artırılmasına yönelik olarak büyük ilgi gördü.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak adına trafik kurallarına uymanın önemini bir kez daha hatırlatarak, benzer bilgilendirme etkinliklerinin yıl boyunca değişik mekanlarda süreceğini bildirdi.