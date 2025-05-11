Aydın İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, şehit annelerini unutmazken, yaptıkları ziyaretlerle Anneler Günü’nü kutladı.

Anneler Günü dolayısıyla ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da kurum ve belediye ekipleri çeşitli ziyaretler gerçekleştirildi. Bu kapsamda ziyaret programı düzenleyen Aydın İl Jandarma Komutanlığı da şehit annelerini unutmadı. İl genelindeki şehit annelerini ziyaret eden jandarma ekipleri, Anneler Günü’nü kutlayıp, çiçek takdim etti. Evlatlarını vatan uğruna feda eden anneler ise anlamlı ziyaretlerinden dolayı jandarma ekiplerine teşekkür etti. Konu ile ilgili Aydın İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan paylaşımda "Aziz şehitlerimizin emaneti olan kıymetli anneleri ve değerli eşleri bu anlamlı günde ziyaret edilerek annelerin elleri öpülmüş, eşleri tebrik edilmiştir. Kendilerine her zaman yanlarında olduğumuz ifade edilmiş, sevginin ve şefkatin simgesi, dualarıyla bizi koruyup, sarıp sarmalayan fedakar annelerimizin Anneler Günü kutlanmıştır" ifadeleri yer aldı.