Jandarma Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Alabacak, nişan için geldiği memleketi Kahramanmaraş’ta geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Göksun-Elbistan karayolunun Kanlıkavak Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Elbistan istikametine seyir halinde olan 46 AER 538 plakalı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak kaza yaptı. Araçta bulunan 23 yaşındaki Hüseyin Alabacak olay yerinde hayatını kaybetti.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı kadrosunda olan Şırnak’ta geçici görevde bulunan Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Alabacak’ın, memleketine nişan izni için geldiği öğrenildi. 5 gün önce nişanlandığı belirtilen Alabacak’ın cenazesinin bugün Ekinözü ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.