İzmir’in Urla ilçesinde jandarma ekipleri, bir kamyonda çöplerin arasına gizlenmiş 1,5 kilogram uyuşturucu ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, İzmir-Çeşme Otoyolu’nun Urla ilçesi Yenice mevkiinde görev yapan jandarma ekipleri, önceki gece gelen ihbar üzerine yolda seyir eden bir kamyonu durdurdu. Ekipler, kamyonun kasasında çöpler arasına gizlenmiş 1,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi. Ekipler, N.A. adlı zanlıyı gözaltına alarak, Yenice Jandarma Karakolu’na götürdü. Yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.A., tutuklanarak cezaevine sevk edildi.