Van'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2024-2025 eğitim öğretim yılında 868 okulu ziyaret ederek, dağıttıkları hediyeler ve verdikleri eğitimle öğrencilerin hem bilinçlenmelerini sağladı, hem de gönüllerine dokundu.VAN (İGFA) - Kentte huzur ve güvenliğin sağlanması için gece gündüz görev yapan jandarma görevlileri, sorumluluk bölgelerindeki kırsal yerleşim yerlerini de sürekli ziyaret ederek yöre halkıyla bir araya geliyor.

Kilometrelerce yol kat ederek okullarda ve mahallelerde buluştukları öğrencilere kırtasiye malzemeleri, kitap, bayrak, oyuncak ve kıyafet hediye ederek onlarla sıcak bir iletişim kuran jandarma personeli, farklı alanlarda eğitimler de vererek çocukların kendilerini geliştirmelerini sağlıyor.

Yürüttükleri çalışmalarla çocukların gönlünde farklı bir yer edinen jandarma ekipleri, 2024-2025 eğitim öğretim yılında 64 bin 124 çocuğa ulaşarak hem hediyeler dağıttı hem de eğitim faaliyetlerine katılmalarını sağladı.

Son olarak Gürpınar ilçesine bağlı Hoşab Mahallesi'nde 320 öğrencisi bulunan Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulunu ziyaret eden jandarma görevlileri, sohbet ettikleri öğrencilere jandarmanın görevleri, trafik ve asayiş hizmetleri, sosyal medya kullanımı konularında bilgi verdi, hediyeler dağıttı.