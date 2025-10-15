Samsun’un Çarşamba ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir evin deposuna yapılan operasyonda bidonlar içinde ekili 63 kök skunk ile 1 kilo 985 gram kubar esrar ele geçirildi.

Samsun İli Çarşamba ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında U.S. (44) isimli şahsın uyuşturucu bulundurduğu bilgisine ulaşıldı. Samsun İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çarşamba JASAT ekipleri tarafından şahsın evinde ve evin deposunda yapılan aramada, evde ve evin deposunda yapılan aramada, 1 kilo 985 gram kubar esrar, 63 kök skunk bitkisi, 1 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 35 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili şahıs gözaltına alınarak adli işlemlere başlandı.