Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince altın ve döviz hırsızlarına yapılan operasyonda, yakalana 4 şüpheli şahıstan 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı Gemerek İlçe Jandarma Komutanlığı ile Şarkışla ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timi unsurları tarafından Gemerek İlçesinde meydana gelen yüklü miktarda döviz ve altın hırsızlığının faili olduğu değerlendirilen şahıslar hakkında operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 otomobil, 3 motosiklet ve 1 evde arama gerçekleştirildi.

Ele geçirilen çok sayıda altın, döviz ve telefona el konuldu. Olayla ilgili yakalanan 4 şahıstan 3’ü hakkında adli işlem başlatılırken 1 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sivas İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Sivas İl Jandarma Komutanlığı tarafından hırsızlık ile mücadele kapsamında hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmamasına yönelik olarak tüm tedbirler arttırılarak azim ve kararlılıkla sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi.