Eber Gölü’nde kaçak avcılığının önüne geçilmesi amacıyla Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından göl ve çevresinde havadan ve karadan alınan güvenlik önlemleri devam ederken, ekipler ayrıca 635 vatandaşa asayiş konusunda eğitim verdi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığınca, Merkez Av Komisyonu Kararları ile avlanmaya yasak bölge olarak ilan edilen Eber Gölü ve çevresinde kaçak avcılık faaliyetlerinin engellenmesi, doğal yaşamın korunması ve toplumsal farkındalığın artırılması maksadıyla gerçekleştirdiği denetim ve bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor. Bölgede 9 jandarma asayiş timi, 3 jandarma komando timi, 1 çevre ve doğa koruma timi olmak üzere 72 personel, 12 araç, dron ve fotokapanlarla havadan ve karadan denetim ve kontrollerin devam ettiği kaydedildi.

Gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili Afyonkarahisar Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada ise "Eber Gölüne kıyısı olan belde ve köylerde ikamet eden toplam 635 vatandaşa yönelik ‘Kaçak Avcılığın Önlenmesi, Toplumsal Farkındalığın Artırılması, Adli ve İdari Yaptırımlar’ konularında bilgilendirme yapılmıştır. Eğitim faaliyetlerinin yanı sıra toplam 21 saat dron ile havadan kontrol faaliyeti gerçekleşmiştir.

Yapılan denetimler sonucunda, yasakları ihlal eden 3 şüpheli şahıs hakkında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa Muhalefetten toplam 94 bin 158 TL idari para cezası uygulanarak yasadışı avcılıkta kullanılan malzemeler ele geçirilmiş, 3 keklik muhafaza altına alınarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim edilmiştir. Kaçak avcılığı organize eden ve dışarıdan gelen avcılara gölde avlanmaya yer ve imkân sağlayan şahısların tespitine yönelik çalışmalar devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.