İznik Belediyesi hayata geçirdiği "Yaşayan İznik Hazineleri" projesinin 39. belgeselinde, çay bahçesi işletmecisi Murat Sürük’ün (66) hayatını ele aldı.

Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının ustaları ile mesleklerinde yarım asrı devirmiş kişilerin hayatları kent hafızasını gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla İznik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün "Yaşayan İznik Hazineleri" projesi kapsamında belgeselleştirilmeye devam ediyor. Bu kapsamda son olarak İznik Sahili’nde 1982 yılında açtığı çay bahçesini halen aynı konsepte işleten Murat Sürük’ün (66) dolu dolu geçen hayatı ele alındı.

Dedesi Süleyman Sürük’ün 1933 yılında hakim olarak tayin olmasıyla başlayan Sürük ailesinin İznik hayatı ile ilgili Sürük şunları söyledi;

"İznik’i çok beğenmeleriyle buradan birkaç gayrimenkul alarak dedemler yerleşmiş. 1959 yılında İznik’te dünyaya gelmişim. 1965 yılında İznik Alpaslan İlkokulunda başladım. İlk ve ortaokulunu burada tamamladıktan sonra, İznik Lisesi’ne okul hayatını tamamladı. 1989 yılında Semiha Sürük ile dünya evine girdik. Spor, siyaset ve hizmet sektöründe geçirdiğim."