Kocaeli'de İzmit Belediyesi Sanat Akademisi Bale Bölümünde eğitim alan 86 öğrenci, Kuruçeşme Yaşam Merkezi’nde düzenlenen törenle sertifikalarına kavuştuKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, çocuklara sanatı sevdirmeye ve yeteneklerini desteklemeye devam ediyor. Bu kapsamda, bale eğitmeni Çağlanur Kanpara eşliğinde gerçekleşen eğitimlerde; 4-5 yaş grubundan 32, 6-7 yaş grubundan 31 ve devam grubundan 23 öğrenci, yıl boyunca sahne disiplini ve temel bale teknikleri üzerine eğitim aldı.

GÖSTERİ BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Eğitimlerini tamamlayan minik balerinler Kuruçeşme Yaşam Merkezi’nde gösteri sergiledi.

Sahneye çıkan minik balerinler, gösterdikleri performans ve taşıdıkları heyecanla izleyenlerden büyük beğeni topladı. Gösteri sonrası balerinlere sertifikaları verildi.

Ailelerin yoğun ilgi gösterdiği törende duygusal anlar yaşandı.