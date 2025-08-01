Kocaeli İzmit Belediyesi, Bayraktar’daki karpuz üreticilerinden doğrudan satın aldığı ürünleri belediye önü ve Gülümse Kafelerde kurduğu stantta kilosu 5 liradan vatandaşlara ulaştırarak hem üreticiye destek oluyor hem de halkın uygun fiyatla sağlıklı gıdaya erişimini sağlıyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, kentte hem üreticiyi destekleyen hem de vatandaşlara uygun fiyatlı ürün ulaştıran tarımsal dayanışma projelerini sürdürüyor. Başkan Hürriyet, Bayraktar Mahallesi’nde karpuz üreticilerinin yaşadığı satış sıkıntısına belediye olarak çözüm sunduklarını belirtti.

“KAÇA ALDIYSAK, O FİYATA SATIYORUZ”

İzmit Belediyesi, Bayraktar’daki üreticilerden satın aldığı karpuzları kilosu 5 liradan vatandaşlara ulaştırıyor. Belediye önünde kurulan stantta SARBAŞ ekipleri tarafından fişli ve hukuki şekilde satışa sunulan karpuzlar, üreticiden doğrudan tüketiciye ulaşıyor. Hürriyet, “Tükendikçe yeniden üreticiden alıp getireceğiz. Tarladan halka... Kaça aldıysak, o fiyata satıyoruz” dedi.

“ÜRETİCİLERİMİZE DESTEK VERİYORUZ”

Başkan Hürriyet, “Kendi topraklarımızı ekip biçiyoruz. Bir yandan da çiftçimize destek vermeye çalışıyoruz. En çok tarım yapan bölgelerimiz Bayraktar ve Akmeşe bölgemiz. Oradaki üreticilerle sık sık görüşüyorduk. En son Bayraktar’da karpuz üreticileri henüz satamadıkları karpuzlarıyla ilgili destek istemişlerdi. Biz de Bayraktar’daki üreticilerimizden karpuzlarını satın aldık ve şimdi kilosu 5 liradan olmak üzere vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Hem üreticilere kolaylık sağlıyoruz hem de tüketiciye de bu kentin ürettiği lezzetli karpuzları uygun fiyatla ulaştırıyoruz. Tükendikçe yeniden üreticiden alıp getireceğiz.

ÜRÜNLER GÜLÜMSE KAFELER VE KENT LOKANTALARINDA DA YER ALIYOR

Belediyenin kendi tarım arazilerinde ürettiği sebze ve meyveler Kent Lokantalarında kullanılıyor. Fazla ürünler ise Cumhuriyet Parkı Gülümse Kafe, Yahya Kaptan Gülümse Kafe ve Gülümse Kahvaltı Evi aracılığıyla vatandaşlara sunuluyor. Hürriyet, “Aracısız, doğal ve uygun fiyatlı ürünleri halkımıza ulaştırmaya devam edeceğiz” dedi.

VATANDAŞLARDAN TEŞEKKÜR

Ekonomik krizin etkilerini doğrudan hisseden vatandaşlar, İzmit Belediyesinin bu uygulamasından duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Hürriyet ve ekibine teşekkür etti.