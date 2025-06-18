Kocaeli İzmit Belediyesi, Sanayi Mahallesi Zeytin Dalı Sokak’ta 350 metre uzunluğundaki yolda kapsamlı asfalt çalışması gerçekleştirdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, kent genelinde sürdürdüğü yol yapım ve onarım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, Sanayi Mahallesi Zeytin Dalı Sokak’ta gerçekleştirilen kapsamlı çalışmayla bölgeye modern ve dayanıklı bir yol kazandırıldı.

UZUN ÖMÜRLÜ BİR YÜZEY OLUŞTURULDU

350 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğindeki yolda ilk olarak zemin hazırlığı kapsamında toplam 1200 ton PMT malzemesi serildi. Ardından, yolun son katmanında ise 800 ton binder asfalt kullanılarak sağlam ve uzun ömürlü bir yüzey oluşturuldu.

VATANDAŞLARDAN TEŞEKKÜR

İzmit Belediyesi yetkilileri, yolun hem araç trafiğini rahatlatacağını hem de bölge halkının ulaşım konforunu artıracağını belirtti. Yapılan açıklamada, kentin dört bir yanında benzer çalışmaların sürdüğü ve halkın ihtiyaçları doğrultusunda hizmet üretmeye devam edileceği vurgulandı. Sanayi Mahallesi sakinleri ise yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, İzmit Belediyesi’ne teşekkür etti.