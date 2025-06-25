Kocaeli İzmit Belediyesi, vefat eden gazimizin ailesine taziye ziyaretinde bulundu, Kıbrıs Gazisi’ni evinde ziyaret ederek minnet duygularını iletti.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı Şehit ve Gazi Hizmetleri Birimi, 20 Haziran tarihinde hayatını kaybeden Gazimiz Kıdemli Başçavuş Jandarma Astsubay Mustafa Özdemir’in vefatı dolayısıyla Gölcük’teki ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ziyarette, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in selam ve duaları iletilerek, aileye en derin saygı ve başsağlığı dilekleri sunuldu.

“HER ZAMAN YANINIZDAYIZ”

Aynı gün, yine Gölcük ilçesinde ikamet eden Kıbrıs Gazisi Muhterem Çevik ve ailesi de evlerinde ziyaret edildi. Gazimize duyulan minnet ve şükran dile getirilirken, Başkan Hürriyet’in selamları ile birlikte Ayyıldız baskılı Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye edildi. Ziyaretlere, İzmit Belediyesi Basın Danışmanı Cem Şakoğlu, Meslek Odası ve Sendika Masası Sorumlusu Cem Serhat Dayanç ile Şehit ve Gazi Hizmetleri Birimi ekipleri katıldı. Yetkililer, gazilerimizin ve şehit yakınlarının her zaman yanlarında olduklarını bir kez daha vurguladı.