Konya’nın Kadınhanı ilçesinde Kurban bayramında açık bırakılan kamyonet kasası kapağı yüzünden 15 yaşındaki kızın hayatını kaybettiği kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 6 Haziran Cuma günü Kadınhanı ilçesi Konya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki Nisanur Durgut ve ismi öğrenilemeyen arkadaşının ilçe merkezi yönüne seyir halinde olduğu motosiklete, aynı yönde seyreden sürücüsü öğrenilemeyen kamyonetin kasasının yan kısmına doğru açık vaziyette olan kapağı çarptı. Sürücü ise kazanın farkında olmadan yoluna devam etti. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan genç kızları fark eden çevredeki vatandaşlar, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, ağır yaralanan Nisanur Durgut, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza anı saniye saniye kamerada

Olayın yaşandığı anlar ise güvenlik kamerası görüntülerine saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, iki kızın motosikletle ilerlediği, bu sırada kamyonetin kasasının kapağının yan tarafından birden açılmasıyla motosiklet üzerindeki kızlara çarpması yer alıyor.