İzmir Kitap Fuarı, İzmirli kitapseverlerin akınına uğramaya devam ediyor. Kültürpark’ta kurulan stantlardan kitap alışverişi yapıp sevdikleri yazarların imza günü programlarına katılan kitapseverler, yazar söyleşileri ve sahne etkinlikleriyle de keyifli vakit geçiriyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde İZFAŞ ve TACT Fuarcılık iş birliği ile 18 Nisan'da “Çocuk ve Sanat” temasıyla Kültürpark'ta kapılarını açan İZKİTAP-5. İzmir Kitap Fuarı kitapseverlerin akınına uğruyor.

Çok sayıda yayınevinin kurduğu stantlarda kitap alışverişi yapan yurttaşlar sahaflar, müzayedeler, konuk yazarlar, sergiler, söyleşiler ve imza günleri ile tam bir kültür şöleni yaşıyor. Fuarın uluslararası onur konuğu felsefeci ve yazar Wilhelm Schmid ise İzmirli okuyucuları ile Uzun Havuz Etkinlik Alanı’nda bir araya geldi. Türkiye’de en çok okunan kitabı “Mutsuz Olmak” üzerine söyleşi gerçekleştiren Schmid, mutluluk ve mutsuzluğa dair düşüncelerini paylaşıp okuyucuların sorularını yanıtladı. Schmid, söyleşinin ardından kitaplarını imzaladı.

“MUTLULUK PEŞİNDE KOŞARKEN MUTSUZ OLUYORUZ”

Türkiye’de en çok okunan kitabının Mutsuz Olmak olduğunu öğrendiğinde şaşırdığını ifade eden Schmid, “Almanya’da hangi konuda konuşalım diye sorduğumda cevap ‘Mutluluk' olur. Bütün Batı dünyasında insanlar mutluluğun peşinde. Sahip olmadığımız şeyler için çıldırırız. İnsanlar mutlu olmadıklarında mutluluğun peşine düşerler. Mutluluk felsefenin en eski sorularından biri. Bütün insanlar içten içe hayatın yalnızca güzel yanlarının olmadığını, keyifsiz ve üzücü tarafları olduğunu da bilir. Yalnızca başarı değil, başarısızlıkların da olduğunu bilirler. Ancak modern insanlar bunu kabullenmekte zorluk çekiyor. Modern insanlar hayatın yalnızca olumlu gitmesini ister. Bu da onların mutsuzluk kaynağı olur. İnsanlar mutluluğun peşinde koşarken mutsuzluğu yaşıyor. Ondan sonra da asıl büyük sorunlar başlıyor. Mutsuzluk durumu kabullenilmediği sürece bununla baş edilemiyor. Ancak kabullendiğimiz sürece bununla baş edebiliriz” diye konuştu.

FUAR, 27 NİSAN’A KADAR AÇIK OLACAK

İZKİTAP-5. İzmir Kitap Fuarı, 27 Nisan’a kadar ziyaretçilerin, ağırlayacak. Fuarın onur konukları yazar, karikatürist ve belgesel film yönetmeni Behiç Ak ile felsefeci ve yazar Wilhelm Schmid’in yanı sıra Ahmet Ümit, Enver Aysever, Murat Yetkin, Pınar Öğünç, Sinan Meydan, Banu Avar, Ayşe Tolga, Zeynep Altıok, Akın Birdal, Ahmet Telli, Tacettin Bayır, Mustafa Balbay, İlber Ortaylı, Aret Vartanyan, Murat Ağırel, Timur Soykan’ın da aralarında yer aldığı isimler hem söyleşiler hem imza etkinlikleri hem de yeni kitap tanıtımlarını yapacak.