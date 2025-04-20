Bayburt’un Aydıntepe ilçesinde 61. Kütüphane Haftası çerçevesinde etkinlikler yapıldı. Etkinlikte, ‘Gezici Kütüphane’ öğrencilerle buluşturuldu.

Şehit Oktay Altuntaş İlkokulu ve Aşağıkırzı Köyü İlkokulunda 61. Kütüphane Haftası kapsamında etkinlikler gerçekleştirildi. Bu yıl ‘Üreten Kütüphaneler’ temasıyla hayata geçirilen Gezici Kütüphane, öğrencilere tanıtıldı. Etkinlikte, yüz boyama etkinlikleri yapılarak, öğrencilere kitap okumanın faydaları anlatıldı. Gezici Kütüphanenin içini gezen öğrencilere, kütüphanede verilen hizmetler anlatılarak, hediye kitap dağıtıldı. Kitap okumanın öneminin sıklıkla hatırlatıldığı etkinlikte, kısa öykü kitapları üzerine analizler yapıldı.