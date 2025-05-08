İzmirlileri güvenli alışverişle buluşturmak için hizmete başlayan İZMAR mağazaları, Gel Al su satış noktalarıyla yurttaşları uygun fiyatlı suyla buluşturdu.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştirakleri tarafından üretilen İzmir Su, Şaşal Su ve Badem Su’nun tek çatı altında yer aldığı noktalarda 19 litrelik damacana su 40 TL’ye satışa sunuluyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay öncülüğünde İZTARIM AŞ tarafından hizmete açılan İZMAR (İzmir Tanzim Satış Marketi) mağazaları, yaşamın en temel ihtiyaçlarından suyu uygun fiyatla İzmirlilerle buluşturmaya başladı. İZMAR’ın Menemen Ulukent şubesinde hizmete başlayan İZMAR Gel Al su noktasında, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştirakleri tarafından üretilen İzmir Su, Şaşal Su ve Badem Su ürünleri uygun fiyatla satışa sunuluyor. İzmirliler, piyasada fiyatı 185 TL’ye kadar ulaşan 19 litrelik damacana suları, Gel Al noktalarında İzmir Su markalı boş damacanalarını getirerek sadece 40 TL’ye alabiliyor. Hizmete kısa sürede yoğun ilgi gösteren İzmirliler, İzmir’in simge sularını uygun fiyata alabilmekten mutlu olduklarını ifade etti.

HİJYENİK KOŞULLARDA ÜRETİLİYOR

Çalışma hakkında bilgi veren İZMAR Marketlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tamer İşleğen, İZMAR Gel Al noktalarını su fiyatlarının çok yüksek olduğu bir dönemde hizmete açtıklarını belirterek “İkinci merkezimiz olan Ulukent şubemizde ilk gel al noktamızı oluşturduk. Burada yurttaşlarımıza sadece 40 TL’ye gel al su hizmeti vermeye devam ediyoruz. Sularımızın tamamı İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraklerinde, kendi öz kaynaklarıyla üretiliyor. Tamamen hijyenik koşullarda yurttaşlarımızın uygun fiyatlı suya erişimini sağladık. Üçüncü merkezimiz olacak Gaziemir şubemizde de çok yakında gel al noktası yurttaşlarımıza hizmet verecek” ifadelerini kullandı.

“VATANDAŞ FİYATLARA İNANAMIYOR”

Kısa sürede İzmirlilerin yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Tamer İşleğen, “Vatandaşlarımızın dönüşleri çok önemli. Fiyatların çok yüksek olduğu bir dönemde bu rakamlara inanamıyorlar. 40 TL dediğimizde çok mutlu oluyorlar. Tüm İzmirli yurttaşlarımızı gel al noktalarımıza davet ediyoruz, uygun fiyatlı ve sağlıklı suyla tanışmalarını istiyoruz” dedi.

“ŞU AN 40 LİRAYA SU ALABİLMEK MÜMKÜN DEĞİL”

Açıldığı günden beri gel al noktasını kullandığını ifade eden Yusuf Soydan, “Ben çok memnunum, alışveriş de yapıyorum. Almış olduğum ürünlerin kalitesini de beğeniyorum. Mağazaların çoğaltılmasını isterim. Sudan da çok memnunuz. Fiyatlar gayet güzel, sular kaliteli. Şu an 40 liraya su alabilmek mümkün değil. Ben İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yapmış olduğu hizmetten dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“BEN DE BURADAN ALIRIM ARTIK”

Cemal Kuzucu da çok güzel bir hizmet olduğunu söyleyerek “Ben 60 liraya su alıyorum ki bu en düşüğü. 80 liraya, 100 liraya olan da var. 40 lira çok uygun fiyat. Evim de yakın. Ben de buradan alırım artık” ifadelerini kullandı.

“DAHA UYGUN FİYATA DAHA KALİTELİ SU ALABİLİYORUZ”

İZMAR’ın Gel Al noktasında İzmir’in sembollerinden Şaşal Su’yu uygun fiyatla bulabilmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Betül Nemir, “Bence çok güzel bir hizmet. Ben evde yıllardır çok ünlü bir marka suyu kullanıyorum. Ama onun da hijyenine güvenmiyorum. Bu yönde de insanlar arıtma sulara gitmeye başladılar. Ama bu tarz noktalar ile kendimiz de gelerek daha uygun fiyata daha kaliteli bir şekilde su alabiliyoruz” dedi.

BÜYÜKŞEHİR’İN SULARI TEK ÇATI ALTINDA

İZMAR Gel Al noktalarında, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştirakleri tarafından Bornova’daki Homeros Vadisi’nden gelen İzmir Su, Menderes’in Şaşal Köyü’nden doldurulan Şaşal Su ve Ödemiş Bademli’de üretilen Badem Su ürünleri tek çatı altında yer alıyor. İzmirliler, İzmir Su’nun 19 litrelik boş damacanasını getirerek 40 TL’ye dolu damacana suya ulaşabiliyor. Damacanası olmayan yurttaşlar ise 19 litrelik damacana suyu 140 TL’ye alabiliyor. Mağazalarda 5 litrelik Şaşal Su 20 TL, 1,5 litrelik Şaşal Su 7 TL, 0,5 litrelik Şaşal Su ise 3 TL’den satışa sunuluyor.