Sinop İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dt. Halil İbrahim Ustaoğlu’nun başkanlığında Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, evde sağlık hizmetlerinde sunulan bakım süreçleri, ekip koordinasyonu, hasta memnuniyeti ve hizmet kalitesi değerlendirildi. Hizmetlerin daha etkin ve kapsayıcı hale gelmesi için yapılabilecek iyileştirmeler ele alınarak çözüm odaklı kararlar alındı. Toplantı sunum yapan Evde Sağlık Hizmetleri İl Koordinatörü Uzm. Dr. Merve Nur Serçe Özkoç, hizmetlerin etkinliğini artırmak için yürütülen çalışmaları anlattı.

Yetkililer, Sinop’un yaşlı, yatağa bağımlı ve kronik hastalara yönelik sunduğu yerinde sağlık hizmetleriyle vatandaş memnuniyetini artırdığına dikkat çekerek, ilin bu alandaki başarısının sürdürülebilirliğini vurguladı.

Toplantıya, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Aslı Kavizade, Atatürk Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcıları Dr. Can Ünaldı ve Opr. Dr. Aytaç Taşçı, Birim Sorumlusu Çiğdem Aksu, İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Ferda Çalışkan ile ilgili birim sorumluları katıldı.