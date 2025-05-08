Mardin’de yüzleri kar maskesiyle kapalı dört kişi, bir evin kapısını çekiç, balta ve levye kullanarak kırdıktan sonra olay yerinden kaçtı. Olay, binanın güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe ilçesi İpek Mahallesi’nde dün gece saatlerinde kar maskeli 4 kişi çekiç, balta ve levye ile vurdukları kapıyı kırıp olay yerinden hızla uzaklaştı.

Evde bulunan aile bireylerinin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Aileden gelen şikayet doğrultusunda, saldırganların kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı.

Görüntülerde zanlıların, kapının üzerindeki güvenlik kamerasını fark ettikleri, bir süre kameraya zarar vermeyi düşündükleri ancak daha sonra doğrudan kapıya vurmaya devam ettikleri ve asansörle karşılaştıkları bir kişiyi asansör dışına çıkmaya zorlayarak uzaklaştırdıkları görüldü. Olayın, saldırganlarla evde yaşayanlar arasında bulunan bir husumetten kaynaklandığı iddia ediliyor.