İzmir’in Bornova ilçesinde sanayi sitesinde bulunan bir lastikçide yangın çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.
Yangın saat 10.00 sıralarında Bornova 4. Sanayi Sitesi 129/5 sokakta bulunan lastikçi dükkanında çıktı. Gittikçe büyüyen yangında alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri de gereken güvenlik önlemlerini sağlarken yangın yeri çevrede bulunan iş yerlerine de sıçradığı öne sürüldü.
Ekiplerin müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alınırken, yangında yanyana bulunan iki lastikçi dükkanı hasar gördü.
Kaynak: İHA