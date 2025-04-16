Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2025 yılı Mart ayı konut satış istatistiklerine göre, İzmir’de konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,2 oranında artış gösterdi. 2024 yılı Mart ayında 6 bin 413 olarak gerçekleşen konut satışı, 2025 yılı Mart ayında 7 bin 513’e yükseldi.

TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 artarak 110 bin 795 oldu. En fazla konut satışı gerçekleşen iller sırasıyla 19 bin 820 ile İstanbul, 10 bin 203 ile Ankara ve 7 bin 513 ile İzmir oldu. Konut satışının en düşük olduğu iller ise 28 ile Ardahan, 33 ile Bayburt ve 63 ile Tunceli olarak kayıtlara geçti.

İzmir’de ilk satışta yüzde 26,4’lük artış

İzmir’de ilk defa satılan konut sayısı Mart ayında yüzde 26,4 oranında artış gösterdi. 2 bin 114 konutun ilk defa satıldığı İzmir’de, toplam satışlar içindeki ilk satışın payı yüzde 28,1 oldu. Bu durum, kentin yeni projelere olan ilgisini ve inşaat sektöründeki hareketliliği ortaya koydu.

İkinci el satışlar yüzde 13,9 arttı

İzmir’de ikinci el konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,9 artarak 5 bin 399 oldu. Toplam satışlar içinde ikinci el konutların payı yüzde 71,9 olarak gerçekleşti. Bu artış, özellikle yatırım amaçlı konut alımlarının devam ettiğine işaret ediyor.

İpotekli konut satışlarında yüzde 51,8’lik sıçrama

İzmir’de ipotekli (kredili) konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51,8 oranında artış göstererek bin 339 oldu. Mart ayında satılan konutların yüzde 17,8’i ipotekli satışlardan oluştu. Bu veri, kredi faiz oranlarındaki gelişmelerin piyasaya olumlu yansıdığını gösteriyor.

Yabancılara satışta yüzde 58,3 artış

Mart ayında İzmir’de yabancılara 38 konut satışı gerçekleştirildi. Bu sayı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 58,3 artış anlamına geliyor. Türkiye genelinde ise yabancılara yapılan konut satışları yüzde 11,5 azalarak bin 574 oldu. Türkiye genelinde yabancılara yapılan konut satışlarında İstanbul 635 satışla ilk sırada yer alırken, Antalya 496 ve Mersin 141 konut satışı ile İstanbul’u takip etti.

Buca, konut satışlarında ilk sırada yer aldı

İzmir’de ilçe bazında en fazla konut satışı 965 adet ile Buca’da gerçekleşti. Buca’yı sırasıyla 885 konutla Menemen, 772 konutla Karşıyaka, 625 konutla Torbalı, 420 konutla Konak, 417 konutla Karabağlar, 410 konutla Çiğli, 392 konutla Bornova, 301 konutla Bayraklı ve 240 konutla Seferihisar takip etti. Bu veriler, İzmir’in konut piyasasında ilçeler bazında da ciddi bir hareketliliğin yaşandığını gösteriyor.