Balıkesir Üniversitesi Teknokent tarafından hazırlanan "Balıkesir Teknokent Kümelenme Grubu: Güçlü Kümelenme, Stratejik Yol Haritası ve İş Birliği Gelişim Projesi", Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) tarafından yürütülen 2025 Yılı Beşeri ve Sosyal Gelişim Teknik Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Proje sözleşmesinin imza töreni, Güney Marmara Kalkınma Ajansı hizmet binasında gerçekleştirildi. Törende, Balıkesir Teknokent Genel Müdürü Öğr. Gör. Burcu Aydemir ile GMKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman proje sözleşmesini imzalayarak iş birliğini resmileştirdi.

Proje imza töreni, projenin hayırlı olması ve karşılıklı iyi niyet temennilerinin paylaşılmasının ardından sona erdi.