Spor alanlarında elde ettikleri başarılarla adından söz ettiren Bitlisli sporcular, başarılarına bir yenilerine daha ekledi.

Spor alanlarında elde ettikleri başarılarla adından söz ettiren Bitlisli sporcular, başarılarına bir yenilerine daha ekledi.

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından 14 Ekim’de Gaziantep’te düzenlenen Spor Toto Muaythai Süper Lig 7. Ayak 2. Grup final müsabakalarında Muhammed Karayılan şampiyon oldu. Muaythai Süper Lig Şampiyonu olarak milli takıma girmeye hak kazanan Karayılan, şubat ayında İtalya’da düzenlenecek 2023 Muaythai Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi milli sporcu olarak 67 kilogramda temsil edecek.

Öte yandan, İtalya’nın Venedik kentinde gerçekleştirilen Dünya Gençler Kickboks Şampiyonasında Seyit Ali Arıcı ise milli takımı temsilen dünya 3’üncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.