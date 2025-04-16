Yapılan yanlış transferler, teknik heyetin yanlış seçilmesi birlikte şampiyonluk hayaliyle lige başlayan ve üst üste aldığı kötü sonuçlarla teknik heyet ve yönetimde değişikliğe giden yeşil beyazlı ekip, önümüzdeki sezonun hesaplarını yapıyor.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi’nde Kars’ı temsil eden Kars 36 Spor Kulüp Başkanı Turgay Kızılörenli, kulübün hedefleri ve geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kars 36 Spor’un başarısı için tüm camianın birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi gerektiğinin altını çizen Kars 36 Spor Kulüp Başkanı Turgay Kızılörenli, "Hep birlikte Kars 36 Spor’u daha iyi yerlere taşımak için çalışıyoruz. Biraz daha sabır ve destekle başarıya ulaşacağımıza inanıyoruz" dedi.

Taraftar desteğinin önemine de dikkat çeken Kızılörenli, "Kars 36 Spor taraftarlarının coşkusu ve inancı bize güç veriyor. Bu zorlu süreçlerde de hep yanımızda olduklarını biliyoruz. Onların desteğiyle Kars 36 Spor’u hak ettiği yerlere taşıyacağız. Bizler Kars 36 Spor’un hak ettiği yerde olmadığını biliyoruz. Bir takım projelerimiz var. Önümüzdeki sezon ile ilgili düşüncelerimiz var. Hedefimiz Kars 36 Spor 3. Lige taşımak. İnşallah bunu elbirliği ile başaracağız" diye konuştu.

Kars 36 Spor’un kentin en önemli değerlerinden biri olduğunu belirten Başkan Kızılörenli, "Takımımızı hak ettiği yerlere taşımak için elimizden geleni yapıyoruz. Taraftarlarımızdan da bu süreçte sabır ve destek bekliyoruz. Daha disiplinli bir çalışma düzeni kuracağız. Kars 36 Spor’u daha başarılı bir noktaya taşımağa kararlıyız" şeklinde konuştu.

"Yeşil beyazlı ekibe Başkan Senger’den tam destek"

Kars 36 Spor Kulüp Başkanı Turgay Kızılörenli, Kars 36 Spor’un başarılı olabilmesi için her türlü imkanları seferber eden Kars Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger başta olmak üzere kulüp yöneticileri Osman Yaşar Uluman, Bülent Toraman, Muzaffer Özkesemen, Adnan Karataş, Yargıç Harmankaya, İş insanlarına, Kars esnafına, hocalara ve kulübü hiçbir zaman yalnız bırakmayan Sedat Aslan hocaya destek ve katkıları için teşekkür etti.