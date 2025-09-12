İzmir Büyükşehir Belediyesi, yerel demokrasinin güçlendirilmesi adına “Kent Denetçileri” uygulamasını başlatma kararı aldı. Projeyle İzmir’de kentsel çevre ve kamu hizmetlerinin izlenmesine katkı sağlayacak 20 kent denetçisi seçilecek. Çalışmaya 18 yaşını dolduran ve en az 6 aydır İzmir’de yaşayanlar başvurabilecek. Başvuru sistemi iki hafta açık kalacak.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte yerel yönetişim anlayışını güçlendirecek yeni bir program başlatılıyor. Katılımcı anlayışla yurttaşların İzmir’in yönetimine dâhil edilmesini amaçlayan “Kent Denetçileri” uygulamasıyla kentlilerin sadece gözlemci değil, denetleyici, karar verici ve çözüm ortağı olmasının yolu açılacak.

Avrupa Birliği (AB) Projesi IMPETUS kapsamında düzenlenecek Kent Denetçileri programıyla seçilecek 20 yurttaş; çevre denetimi, veri toplama ve izleme konularında hibrit eğitim modülüne katılacak, ardından sahada kentsel yaşamla ilgili çeşitli alanlarda gözlem ve veri toplama faaliyetlerinde bulunacak. İzmirlilerin kent yönetiminin aktif bir parçası olacağı çalışmada denetçiler yerel demokrasiyi güçlendirmeyi hedefleyecek. Öncü modelin ilk aşamasında Konak Karşıyaka, Balçova ve Buca’da uygulama yapılacak.

ŞARTLAR NELER?

“Sen de İzmir’in geleceği için kent denetçisi olmak ister misin?” sloganıyla projeye davet edilen İzmirliler https://www.izmir.bel.tr/tr/YurttasAkademisi adresinden bilgi alarak başvuru yapabilecek. Çalışmaya 18 yaşını dolduran ve en az 6 aydır İzmir’de yaşayanlar başvurabilecek. Başvuru sistemi iki hafta açık kalacak. Seçilen denetçiler sadece 1 ay süreyle program kapsamında yarı zamanlı istihdam edilecek.

Proje; İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimlerinin koordinasyonuyla yürütülecek. İzmir Planlama Ajansı (İZPA), Zabıta Dairesi Başkanlığı, Kent Tarihi Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ve Çevre Koruma Dairesi Başkanlığı’nın ortak çalışmasıyla yenilikçi bir model oluşturulacak.

Projeyle çevre kirliliği, kentsel hijyen ve yeşil alanların korunması gibi kritik konuların kent denetçilerinin aktif katılımıyla doğrudan sahada tespit edilmesi hedefleniyor. Kent Denetçileri programı, kaçak yapılaşma ile mücadele, çevre ve iklim değişikliği gibi konularda toplumsal farkındalık yaratıyor ve veri üretimi sürecini artırıyor. Süreçler, çevre hakkı ve sağlıklı kentler konusunda farkındalık oluştururken aynı zamanda yurttaşları kentsel sürdürülebilirlik konusunda aktif aktörler haline getiriyor.