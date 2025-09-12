Dicle Elektrik, Mardin’in Yeşilli ilçesinde sürdürdüğü 62 milyon TL’yi aşan altyapı yatırımıyla, kesintisiz enerji hizmeti sunmak ve daha güvenli bir yaşam alanı oluşturmak için önemli bir dönüşüme imza attı. 420 yeni aydınlatma armatürü montajı ile ilçenin tüm sokakları daha güçlü bir şekilde aydınlatılırken, 8 yeni trafo ile artan enerji talebi karşılandı.

Kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji hizmeti sunma hedefiyle yatırımlarını aralıksız sürdüren Dicle Elektrik, Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki hizmet alanında önemli projelere imza atmaya devam ediyor. Son olarak Mardin’in Yeşilli ilçesinde başlatılan ve toplam 62 milyon TL’yi aşan altyapı yatırımı ile ilçe adeta baştan sona yenilendi. Hem merkez mahallelerde hem de kırsal alanlarda gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde enerji altyapısı daha güçlü, daha güvenli ve modern bir yapıya kavuşturuldu.

Yeşilli’nin altyapısı yeniden inşa edildi

Dicle Elektrik’in Yeşilli’de yürüttüğü yatırım kapsamında 400 yeni beton elektrik direği dikilirken, modern şehir şebekelerinin vazgeçilmez unsurlarından olan 278 sayaç otomasyon panosu devreye alındı. Bin 400 abone, Direk Üstü Sayaç Otomasyon Panosu (DÜSOP) sistemine dahil edilerek enerji yönetimi daha verimli hale getirildi. İlçeye döşenen 19 kilometrelik alpek kablo sayesinde enerji akışı güvence altına alınırken, kırsal mahalleler dahil olmak üzere kurulan 420 yeni aydınlatma armatürü ile Yeşilli, artık daha aydınlık bir görünüme kavuştu.

"Uzun yıllar güvenle hizmet verecek şekilde modernize ettik"

Yatırımla ilgili bilgi veren Dicle Elektrik Dağıtım Mardin İl Müdürü Halil Homan, "Yeşilli’de hayata geçirdiğimiz bu yatırım ile vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştırmayı ve kesintisiz enerjiye ulaşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Bu yatırım ile ilçemizin enerji altyapısını uzun yıllar güvenle hizmet verecek şekilde modernize ettik. Hedefimiz, tüm bölgede daha kaliteli ve sürdürülebilir elektrik hizmeti sunmak" ifadelerini kullandı.

Enerji altyapısını yalnızca bugünün değil, geleceğin ihtiyaçlarını da dikkate alarak planlayan Dicle Elektrik, yatırım çerçevesinde her biri farklı kapasitelere sahip toplam 8 adet trafoyu hizmete aldı. Bu kapsamda 630 kVA gücünde 3, 400 kVA gücünde 2, 250, 160 ve 100 kVA gücünde ise birer trafo devreye alındı. Böylece Yeşilli’de enerji şebekesinin yükü dengelenerek, ileride artması öngörülen tüketim taleplerine karşı hazırlıklı ve güçlü bir altyapı oluşturuldu.