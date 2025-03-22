İzmir’de Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını izinsiz protesto eden 176 kişi gözaltına alındı.

İzmir genelinde dün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması dolayısıyla birçok ilçede izinsiz yürüyüş gerçekleştirildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, yasa dışı protestolarda güvenlik kuvvetlerine yönelik taşlı, sopalı, molotoflu saldırıda bulunup çöp konteynırlarını devirmek suretiyle kasıtlı şekilde yolları kapattığı ve grupları provoke eden 210 kişi tespit edildi. Şüphelilerden 176’sı gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.