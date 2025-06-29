İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Efes Mimas Yolu” gezisiyle üniversite öğrencileri, Urla’daki 12 kilometrelik tarihi rotada doğa yürüyüşü yaptı ve çevre temizliğine katkıda bulundu.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ve Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı iş birliğiyle, İzmir’de öğrenim gören üniversite öğrencilerine yönelik “Efes Mimas Yolu” gezisi düzenlendi.

Urla’nın Demircili-Altınköy hattında gerçekleştirilen doğa yürüyüşüne katılan gençlere, İzmir’deki 9 dağcılık kulübünden deneyimli sporcular rehberlik etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın “gençlik ve spor kenti” vizyonu kapsamında düzenlenen etkinlik, “gençler doğanın kalbinde” temasıyla yapıldı. Türkiye’nin ilk kültür ve turizm rotalarından biri olan ve bu yıl 10’uncu yaşını kutlayan Efes Mimas Yolu’nda gerçekleştirilen gezide, gençler 12 kilometrelik tarihi rotada yürüyerek bölgenin doğal güzelliklerini ve eskiçağ uygarlıklarının izlerini keşfetti. Urla Belediyesi’nin desteğiyle koy ve kumsallarda çevre temizliği yapan gençler, doğanın korunmasına da katkıda bulundu.

GENÇLERDEN ETKİNLİĞE TAM NOT

Bakırçay Üniversitesi öğrencisi Özge Koluman, “Yedi yıldır İzmir’deyim, bu bölgeyi ilk kez gördüm. Muazzam doğası beni büyüledi, kendimi çok şanslı hissediyorum” derken, Ege Üniversitesi öğrencisi Emre Can Akın, “Doğanın kalbinde harika bir gün geçirdik. Ancak koylarımız çevre atıklarıyla kirlenmiş, arkadaşlarımızla temizlik yaptık. Bu güzellikleri hep birlikte korumalıyız,” dedi.

EFES MİMAS YOLU’NUN GELECEĞİ

Efes Mimas Yolu Koordinatörü Kerem Başaran, 49 parkurun tamamında işaret yenileme çalışmalarını bu yıl tamamlamayı hedeflediklerini belirterek, “Parkur güvenliği ve altyapıyı kontrol ediyoruz. Önümüzdeki sezonda Efes Mimas Yolu, doğa ve kamp tutkunları için birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak” diye konuştu.

709 kilometre uzunluğundaki Efes Mimas Yolu, Antik Efes’teki Artemis Tapınağı’ndan Karaburun’a uzanan 49 doğal yürüyüş parkurunu kapsıyor. Ege uygarlıklarının izlerini taşıyan rota, tarih ve doğa tutkunlarını bir araya getiriyor.

Katılımcılar, etkinliği düzenleyen Başkan Tugay’a teşekkür ederek, bu tür gezilerin devamını diledi.