Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) İzmir Şubesi, 36 yıllık tarihi boyunca yitirdiği 12 üyesi için ‘Bir Ömür Ekonomi Yazanlar’ isimli anma etkinliği düzenledi.

İZMİR (İGFA) - EMD İzmir Şubesi üyeleri Abdullah Bozkurt, Adnan Çağlayan, Aytaç Sefiloğlu, Barış Kudar, Cemil Çelik, Füsun Çağlar, Güler Özkan, Mehmet Çapman, Özden Alpdağ, Tarık İnce, Yaşar Sezginer ve Yener Özkesen için düzenlenen anma programı, İzmir Fevzipaşa Bulvarı üzerinde Hisar Camii girişinde gerçekleştirildi.

Anma programında konuşan Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şube Başkanı Murat Demircan, anma töreninin 16’ncısını gerçekleştirdiklerini belirterek, “16 yıldır anma programları düzenliyoruz. Bu anma etkinliklerine başladığımızda andığımız meslektaşlarımız 4 kişiyken, bu yıl 12 meslektaşımızı anar olduk. Pekçoğu Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şubesi’nin kurucu isimleri, hepsi bir ömür ekonomi yazan insanlar. Ben şahsen 12 meslektaşımızın 11’iyle çalışma olanağı buldum. Gazetecilik etiğine sadık kalarak, mesleklerini onurlarıyla anılmayı hak edecek şekilde yaptılar, hepsinin mekanları cennet olsun” diye konuştu.

AYTAÇ ABLA’NIN 25. VEFAT YILDÖNÜMÜNDE 105 DOSTU ANILARINI YAZDI

17 Nisan 2025 tarihinin, Ekonomi Muhabirleri Derneği İzimir Şubesi kurucularından Aytaç Sefiloğlu’nun vefatının 25. Yıldönümü olduğu bilgisini de veren Başkan Demircan sözlerini şöyle sürdürdü; “İzmir ekonomi basınında büyük küçük hepimizin Aytaç Ablası olan Aytaç Sefiloğlu’nun geçen yıl kabri başındaki anmada meslektaşlarımız Saadet Erciyas ve Hüseyin Erciyas çifti, meslektaşlarının, haber kaynaklarının, dostlarının ve aile bireylerinin anılarının yer aldığı bir kitapla Aytaç Sefiloğlu’nu anma önerileri oldu. Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şubesi ve Ege Bölgesi Sanayi Odası iş birliğinde; Saadet Erciyas ve Hüseyin Erciyas’ın derlemesiyle Aytaç Sefiloğlu’nun vefatının 25. Yıldönümünde “Aytaç Abla” isimli kitabı yayınlamayı başardık. Kitapta 105 kişinin Aytaç Sefiloğlu ile ilgili anıları yer aldı. “Aytaç Abla” isimli kitabımızın hayat bulması için emek veren, destek olan herkese şükranlarımızı sunuyorum.”

Bir Ömür Ekonomi Yazanlar anma programına; Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyeleri, gazeteciler, basın danışmanları ve vefat eden gazetecilerin aileleri yoğun katılım gösterdi.