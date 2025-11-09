İzmir’in Aliağa ilçesinde bir cep telefonu aksesuar mağazasında çıkan yangın, maddi hasara neden oldu.

Yangın, gece saatlerinde Kültür Mahallesi 282 sokak üzerinde bulunan cep telefonu aksesuar satışı mağazasında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir telefon cep telefonu aksesuar satışı mağazasında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Çıkan yangın sonucunda iş yerinde maddi hasarın oluştuğu öğrenildi.