İzmir’de balıkçı barınakları ve perakende satış noktalarına yönelik denetimlerde toplam 1 milyon 246 bin 605 TL idari para cezası uygulandı, 50 kilogram su ürününe el konuldu.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Denetim ekipleri, sürdürülebilir balıkçılık için İzmir’in 30 ilçesinde denetimlerini 7/24 esasıyla devam ettiriyor. Kontrol görevlileri ile İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri iş birliğinde, Güzelbahçe ilçesindeki balıkçı barınakları ve perakende satış noktalarında denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde tekneler, ağlar incelendi. 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu hükümlerine aykırı faaliyette bulunduğu tespit edilen 3 işletme ve 15 balıkçı teknesi hakkında toplam 1 milyon 246 bin 605 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca mevzuata aykırı olarak bulundurulan 49,28 kilogram su ürününe el konuldu.

Yapılan açıklamada, sürdürülebilir balıkçılık, denizlerimizin korunması ve vatandaşların güvenilir su ürünleri temini için denetimlerin aralıksız devam edeceği vurgulandı.